Turista prende taxi in Costa Rica e le addebitano 30 mila dollari | ' Mi hanno rovinato le vacanze'

(Di martedì 11 luglio 2023) ' Uber mi ha addebitato 29.994per una singola corsa!'. La denuncia di unastatunitense in viaggio in. La ragazza spiega su Tiktok che avrebbe dovuto pagare 54, ma ...

' Uber mi ha addebitato 29.994 dollari per una singola corsa!'. La denuncia di unastatunitense in viaggio in Costa Rica . La ragazza spiega su Tiktok che avrebbe dovuto pagare 54 dollari, ma invece le è stato addebitato molto di più: circa il 600%. La risposta di Uber 'Ho ...

Per il 2023 sarà, però, una prova generale che prevede solo un quarto dell’intero percorso previsto per il 2024. Sono infatti quattro le città marinare protagoniste del “Prologo Venezia-Montecarlo”, l ...Omicidio e orrore a Pattaya, in Thailandia, dove un imprenditore tedesco 62enne, Hans Peter Mack, che risiedeva da tempo nella nota località turistica della Thaliandia, è stato ...