Tumori | mieloma multiplo | documento per migliorare percorso assistenziale

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. - Il, con 6mila nuove diagnosi l'anno in Italia, soprattutto in età anziana, è il secondo tumore del sangue più diffuso. Le innovazioni terapeutiche messe a disposizione ...

... Commissione Bilancio, Camera dei deputati - ilmultiplo rappresenta una vera e propria sfida per il nostro Sistema sanitario nazionale". "Questo - aggiunge - è dovuto soprattutto all'aumento ...... presidente nazionale di Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e, che "con le ...la qualità di vita dei malati e di sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro i......terapie per affrontare quattro specifici. "L'importanza del vaccino" è il titolo della Pillola di Ricerca dedicata al tumore al collo dell'utero; "Il futuro degli anticorpi" quella sul...

Al tema è dedicato 'Conoscere il mieloma multiplo: come migliorare il percorso assistenziale', il policy brief, un documento operativo di indirizzo ...