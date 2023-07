Tu Sì Que Vales | Giulia Stabile prenderà il posto di Belen Rodriguez? Ecco qual è la verità!

Con l'uscita di Belen da Mediaset cosa cambierà a Tu SiSe lo chiedono in molti. Secondo alcune indiscrizioni a condurre il programma ci saranno Martin Castrogiovanni , Alessio Sakara e Giulia Stabile . Questa notizia si è diffusa ...Ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni la decisione presa dalla moglie di Stefano De Martino di non condurre più né Le Iene né tantomeno Tu si. Difatti pare che quest'ultima abbia preferito allontanarsi un po' dalla tv sia per seguire maggiormente le sue tante aziende e sia per stare più vicina alla sua famiglia. Ma chi prenderà ...Spazio anche a Tu si, che prenderà il via con la nuova edizione (senza Belen Rodriguez) da sabato 16 settembre, stesso giorno di partenza della nuova stagione di Verissimo con Silvia ...

Giulia Stabile al posto di Belen a Tu Si Que Vales, la ballerina interviene per spiegare Fanpage.it

Secondo alcuni rumors, a sostituire Belen Rodriguez a Tu Sì Que Vales potrebbe esserci l'ex allieva di Amici Giulia Stabile. Sarà vero Ecco qual è la verità!La astróloga Esperanza Gracia ha anticipado cuál va a ser el devenir de todos los signos zodiacales durante hoy martes: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sag ...