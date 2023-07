Tú Sí Que Vales | Giulia Stabile al timone del programma ‘al posto’ di Belen Rodriguez? La sua reazione

(Di martedì 11 luglio 2023) Dopo 14 anni di intenso lavoro, a partire dalla nuova stagione televisiva non rivedremo piùsulle reti Mediaset. I rumor che si erano diffusi da tempo sono stati confermati nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti. Alla conduzione de Le Iene arriverà la giornalista e conduttrice di Controcorrente Veronica Gentili. Dopo i tanti commenti affettuosi arrivati sotto i suoi post su Instagram, la showgirl argentina ha tenuto a precisare di essere stata lei a decidere di andarsene in quanto vorrebbe dedicarsi ad altri progetti professionali, fra cui i suoi brand. Confermato il nome della nuova conduttrice deldi Davide Parenti, restava da capire chi avremmo visto a Tú sí Queaccanto ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Da pochi giorni sono iniziate le registrazioni del ...

Chi prende il posto a Tu si2023 di Belen Rodriguez Chi si siede in giuria Ecco alcune succulenti anticipazioni provenienti dalla registrazione odierna dello show in onda in prima serata su Canale 5 che ci terrà ......e l'irresistibile empatia del gruppo ha permesso ai Dekru di conquistare tanto i palcoscenici più prestigiosi quanto le vaste platee di programmi TV quali Ucraina's got talent e Tu sí...Piersilvio Berlusconi , durante la presentazione dei palinsesti, ha reso noto che la conduttrice non sarà più al timone de Le Iene , dove verrà sostituita da Veronica Gentili , né di Tu Sì,...

Tu si que vales 2023 conduttori e giudici: ecco chi prende il posto di Belen Rodriguez SuperGuidaTV

Dopo che la showgirl argentina ha lasciato il programma, a condurlo ritroveremo la Stabile insieme a Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni ...Nella prossima edizione di Tu si que vales, Giulia Stabile subentra al posto di Belen Rodriguez alla conduzione ...