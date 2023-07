(Di martedì 11 luglio 2023) Il rinvenimento choc in Thailandia dove la vittima era scomparsa da una settimana La polizia thailandese ha annunciato il ritrovamento, in unin una casa del sud del Paese, deldi undi 62 anni scomparso da una settimana. Il capo della polizia di Nong Prue ha reso noto che il ritrovamento è avvenuto alle 23.30 di ieri, dopo l’esame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Dai conti bancari della vittima è scomparsa una somma significativa di denaro. La polizia ha individuato diverse persone sospette, di nazionalità thailandese e tedesca. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il rinvenimento choc in Thailandia dove la vittima era scomparsa da una settimana La polizia thailandese ha annunciato il ritrovamento, in un frigorifero in una casa del sud del Paese, delsmembrato di un uomo d'affari tedesco di 62 anni scomparso da una settimana. Il capo della polizia di Nong Prue ha reso noto che il ritrovamento è avvenuto alle 23.30 di ieri, dopo l'esame delle ...Ilsenza testa di un bambino è statoquesta mattina, martedì 11 luglio, sulle spiagge della costa spagnola, nella provincia orientale di Tarragona . A fare la macabra scoperta è stato un ...Qui le nostre protezioni solari preferite che abbiamotra le numerose proposte in sconto ... ma è anche un piacevole latte da applicare con estrema facilità sul. Marca: Lancaster SPF: 30 ...

Trovato corpo smembrato in frigorifero, è di uomo d'affari tedesco Adnkronos

(Adnkronos) – La polizia thailandese ha annunciato il ritrovamento, in un frigorifero in una casa del sud del Paese, del corpo smembrato di un uomo d’affari tedesco di 62 anni scomparso da una settima ...Orrore in Thailandia: la polizia thailandese ha annunciato il ritrovamento, in un frigorifero in una casa del sud del Paese, del corpo smembrato di un uomo d'affari tedesco di 62 anni ...