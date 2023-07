Triestina | UFFICIALE | Tesser è il nuovo tecnico

Il 23 luglio sarà sfida con la, il 26 con il Nogometni Klub Bravo. A quel punto il ritiro ... l'8 agosto nel trofeo Gamper, ma per questo impegno si attende ancora la conferma. .... la As Roma, la Fiorentina, lo Spezia, il Genoa, l'Atalanta e la recente vendita della, ... Il primo segno concreto, post apertura testamento è stato l'annunciosul sito del Monza ...'Un colosso che portera' sempre piu' in alto lae di questo ne sono certo' , si legge in una nota in cui Giacomini ringrazia tifosi, squadra, staff, tutti colori che con il suo gruppo, '...

UFFICIALE: Triestina, Attilio Tesser nuovo tecnico: accordo biennale per l'allenatore TUTTO mercato WEB

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver affidato ad Attilio Tesser la guida tecnica della prima squadra. Tesser, 65 anni, ha sottoscritto con il club un accordo di durata biennale.Attilio Tesser firma con la Triestina. L'allenatore, artefice della promozione e permanenza in categoria del Modena, si unisce al club alabardato. Per l'ex Pordenone e Cremonese ha ...