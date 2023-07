Trentalange torna all'AIA | guiderà la Commissione contro la violenza

Commenta per primo Dopo vari rumours post assoluzione totale dal Caso d'Onofrio, l'ex presidente dell'AIA Alfredorientra ufficialmente nell'Aia come responsabile della Commissione per lo studio, lo sviluppo ed il monitoraggio dei progetti associativi (doppio tesseramento, scuola, valore della tessera,...... AlfredoAlfredoall' Aia dopo lo scandalo che lo ha travolto per il caso D'Onofrio e l'inibizione poi annullata dalla Corte Federale di Appello.avrà un ...Commenta per primo Dopo vari rumours post assoluzione totale dal Caso d'Onofrio, l'ex presidente dell'AIA Alfredorientra ufficialmente nell'Aia come responsabile della Commissione per lo studio, lo sviluppo ed il monitoraggio dei progetti associativi (doppio tesseramento, scuola, valore della tessera,...

Trentalange torna nell'AIA: guiderà una commissione contro la violenza La Gazzetta dello Sport

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...