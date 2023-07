Treni e aerei | nuovo sciopero paralizza l’Italia | chi si ferma il 13 e il 15 luglio

(Di martedì 11 luglio 2023) Come se non bastasse il caldo, che da questa settimana a dopo la metà dialmeno sarà protagonista assoluto del clima italiano in virtù della risalita dall’Africa di ‘Cerbero’, il Paese si appretta ad affrontare unfine settimana di scioperi nel trasporto aereo e ferroviario, che potrebbe creare ulteriori disagi a chi decide di muoversi. Occhio ai giorni che vanno dal 13 al 15, che potrebbero essere critici sia per l’alta velocità (talia e Italo), sia per il traffico aereo. Vediamo in dettaglio chi e per quanto si fermerà.: chi siSi parte con i, con unofissato per giovedì prossimo, dalle ore 3.00 del 13alle ore 2.00 di venerdì 14. Mentre i voli a ...

Durante lo sciopero sarà garantita l'effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle deida assicurare in caso di sciopero, nonché deiregionali nelle fasce pendolari (...Disagi in vista questa settimana per chi dovrà viaggiare in treno o in aereo. Sono in calendario infatti per giovedì e sabato una serie di proteste. Si inizia giovedì quando è stato confermato lo ...Leggi anche Sciopero dei trasporti, il 13 e 14 stop aiil 15 agliIl personale delle ferrovie interromperà il servizio per 24 ore, quello di terra degli aeroporti per otto ore La ...

Treni, sciopero Trenitalia e Italo 13 luglio. Stop aerei Ryanair 15 luglio Adnkronos

Diversi scioperi che riguardano il trasporto aereo e ferroviario rischiano di mettere kappaò la mobilità nel week end di metà luglio.