Transizione green | secondo l’UE servono oltre 700 miliardi in più l’anno

(Di martedì 11 luglio 2023) La stima dei costi rappresenta un significativo aumento di quanto sinora stanziato per rendere l’economia europea più verde Si parla spesso diin termini di governance e best practice delle aziende e dei cittadini, ma quali sono i costi economici di questa svolta profonda? Decisamente alti, anzi “senza precedenti” per citare quanto riportato nella relazione di previsione strategica 2023 della Commissione Europea. Nel dettaglio,700in più, di cui circa 620per raggiungere gli obiettivi delDeal,a circa 92per raggiungere quelli relativi al Net Zero Industry Act nel periodo 2023-2030. Il documento strategico della Commissione Europea ...