Transgender ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi | in 11 nei guai

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGestivano la prostituzione didal Brasile a Castel Volturno, sul litorale casertano, con modi brutali e ricorrendo anche alla magia nera per tenere soggiogate le vittime. E’ l’accusa a carico di undici persone detenute di nazionalità brasiliana in carcere in diverse parti d’Italia nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha diretto le indagini. Gravi i reati contestati agli indagati, dall’associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in, alla tratta di esseri umani e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di connazionali. I provvedimenti di carcerazione sono stati emessi dal gip del tribunale di Napoli. Una vicenda che ricorda quella della tratta delle nigeriane, adescate in patria e portate in Italia, in ...

...e si deve dire che le persone transessuali sono prima di tutto persone e non possono essere...difficile convincere chi scrive per mestiere a rispettare il genere delle persone(...Altavilla Irpina . Offesenei confronti di A. R di Altavilla Irpina., confermata in Cassazione la condanna per M. ...essere dall'indagata nei confronti della 17enne non si sarebbero......e si deve dire che le persone transessuali sono prima di tutto persone e non possono essere...difficile convincere chi scrive per mestiere a rispettare il genere delle persone(...

Transgender ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi con minacce ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Sfruttamento della prostituzione, sgominata dalla Polizia una associazione a delinquere attiva nel Casertano. La Polizia di Stato di Caserta, con la collaborazione delle Questure di Roma, ...Organizzazione criminale brasiliana reclutava le vittime a San Paolo e, dopo averle soggiogate con violenze fisiche e psicologiche, le portava in Italia per farle prostituire in strada ...