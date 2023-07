Tragedia Parma | bambina di un anno e mezzo annega in una piscina

...estiva . Una bimba di un anno e mezzo è morta annegata nella tarda mattinata martedì 11 luglio dopo essere caduta nella piscina di una abitazione a Casaltone, frazione del comune di. ...Una bimba di un anno e mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina di un'abitazione a Casaltone , frazione del comune di. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, attorno alle 11, stava giocando con altri bambini in uno spazio comune a diversi edifici quando sarebbe finita nell'acqua morendo annegata. Sul ...Un'altrain acqua. A Casaltone, frazione del comune di, una bambina di un anno e mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina di un'abitazione privata. Secondo le prime ricostruzioni, verso ...

Tragedia a Parma: bimba di 18 mesi annega nella piscina di un’abitazione a Casaltone La Repubblica

Tragedia a Casaltone, frazione del comune di Parma, dove una bambina di un anno e mezzo è morta annegata in piscina mentre stava giocando con altri ...A Parma una bambina di un anno e mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina. La tragedia in un'abitazione in località Casaltone. Secondo una prima ricostruzione la piccola stava giocando con altr ...