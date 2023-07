Traffico Roma del 11-07-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto sul raccordointenso tra la Nomentana della Prenestina lungo la carreggiata interna e poi per un incidente auto incolonnate tra Laurenti laFiumicino sulla carreggiata esterna rallentamenti e code a tratti tra laFiumicino è la diramazionesud ci spostiamo in tangenziale file tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione Olimpico code anche in direzione San Giovanni tra Corso Francia e la Salaria sulla Cassia ilè fortemente rallentato in entrambi i sensi di marcia per un incidente avvenuto all’incrocio con via di Grottarossa anche sulla Laurentina a file per un incidente nei pressi di via Battaglione San Marco direzione centro incidente anche in via Anastasio II nei pressi di via Gregorio VII sulla ...