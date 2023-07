Traffico Roma del 11-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023) LuceverdeBuonasera Bentornati all’ascolto risolto l’incidente sulla tangenziale all’altezza della Prenestina verso la Salaria circolazione tornata regolare rimangono le code pera Corso Francia è la Salaria verso San Giovanni intenso Anche ilsul Raccordo Dove troviamo code tra la Nomentana e la Prenestina sulla carreggiata interna e tra laFiumicino e la diramazionea lungo la carreggiata esterna in questo tratto ho segnalato anche un veicolo in panne nei pressi dell’uscita Ardeatina prudenza in Piazza Re diper un incidente all’incrocio con via Appia situazione analoga al Trionfale via santamaura nei pressi di via Candia altri incidenti in via Cassia incrocio con via Grottarossa in via della Lucchina nei pressi di via Cesira fiori zona Ottavia ...