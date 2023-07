Traffico Roma del 11-07-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto per un incidente sulla tangenziale abbiamo code tra gli aerei Castrense e via Prenestina direzione Salaria inevitabili anche le ripercussioni per ildi zona sempre in tangenziale e file perintenso tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni si procede in coda sulla Cassia Veientana tra via della Giustiniana e Castel de’ ceveri in uscita dalla capitale a metano gli spostamenti sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea e la Prenestina in esterna file tra le Ostiense e la diramazioneSud file per incidente in via di Castel di Leva in prossimità della Ardeatina 2 gli incidenti sul viale Togliatti il primo l’incrocio con la Tuscolana il secondo nei pressi di via Bardanzellu in entrambi i casi ...