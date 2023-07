Traffico Roma del 11-07-2023 ore 14 | 30

(Di martedì 11 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Il rapporto, presentato oggi anella Sala della Regina della Camera dei deputati, in un evento ... - 41%), ma aumentano le inchieste in cui viene contestata lattivita' organizzata di...E' stato inoltre annunciato il programma di legacy avviato in collaborazione con il Comune di, ... oltre alle attività di sicurezza stradale per ottenere la propria patente Parco de- ...... verso. All'improvviso la moto è finita sotto il pullman. Non è ancora chiaro cosa sia ... La laterale della Colombo è stata chiusa dai caschi bianchi del Gruppo pronto interventodall'...

Traffico Roma del 11-07-2023 ore 11:30 RomaDailyNews

Frosinone - Dieci persone appartenenti ad un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti sono state arrestate, questa mattina, in una operazione portata a compimento da Polizi ...Saranno 18 mesi di passione quelli che vedranno i cittadini romani dover letteralmente districarsi tra gli oltre 200 cantieri che da qui al 2025, anno del Giubileo, inevitabilmente causeranno disagi a ...