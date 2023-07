Traffico Roma del 11-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023) Luceverdeper trovati all’ascolto circolazione euro irregolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24l’aquila reale ilin via del Muro Torto nel tratto tra piazzale Flaminio viale del Galoppatoio verso il Policlinico Umberto Primo disagi per un incidente precedente sulla Salaria tra Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe andando in direzione del centro incidente con la rallentamenti sulla Cristoforo Colombo nella carreggiata centrale in prossimità di via delle Tre Fontane verso il centro a Montesacro in via Monte Subasio per la rottura delle condutture d’acqua e deviato il trasporto pubblico locale all’Eur proseguo gli allestimenti per la formula è in programma per il 15 e 16 luglio Nella notte tra stasera e domani tra le 20:30 e le 5:30 prevista la chiusura della Colombo in direzione del centro da ...