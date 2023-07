Traffico Roma del 11-07-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàintenso in direzione centro sulla Salaria e code sulla 24 rallentamenti nel quadrante Nord Pineta Sacchetti Boccea Trionfale sull’Aureliaanche sulla tangenziale est rallentamenti su via Nomentana direzione Porta Pia per lavori tra via di Sacco Pastore e via Val d’Aosta rallentamenti sulla Colombo all’altezza dell’EUR In entrambe le carreggiate segnaliamo due incidenti con rallentamenti all’altezza di via Pozzo Pantaleo al Portuense è in via Boncompagni all’altezza di via Veneto prosegue all’Eur l’allestimento del circuito per la gara di Formula e che si corre questo fine settimana stanotte tra le 20:30 e le 5:30 è in programma la chiusura della Colombo in direzione centro da Piazzale Marconi a piazzale dell’Industria chiusure ...