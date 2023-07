Traffico Roma del 11-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare fila in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina traldi l’emozionesu della via Appia mette in carreggiata esterna code a tratti tra l’area di servizio Casilina e la Tiburtina all’altezza dell’ Aurelia tra la Magliana e la via del mare sul tratto Urbano della A24L’Aquila altre code tra fiorentini e la tangenziale est verso il centro e tra Tor Cervara il raccordo in uscita della città tu la tangenziale ancora code tra La Tiburtina è la Salaria verso il Foro Italico tra Lo Scalo San Lorenzo in via Nole verso San Giovanni incolonnamenti poi sulla Pontina Trattori dei Cenci il raccordo anulareintenso in città rallentamenti per incidente segnalato in via della Pisana in prossimità di via Orroli un incidente in ...