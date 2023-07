Traffico Roma del 11-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno avete trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare file in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina ancora tra la diramazionesud della via Appia in carreggiata esterna invece oltre code tra l’area di servizio Casilina e la Tiburtina tra Casal del Marmo e l’Aurelia è tra Latisana e la via del Mare sull’altra turbano della A24L’Aquila altre cose tra fiorentini e la tangenziale est verso il centro città sulla tangenziale code tra la Tiburtina e la strada verso il Foro Italico e tra Lo Scalo San Lorenzo in via Nola verso San Giovanni incolonnamenti a tratti sulla Pontina tra Pomezia Castelno Verso il raccordo e Cody sulla via del mare Cristoforo Colombointenso in città rallentamenti per un incidente segnalato sulla via Pisana in ...