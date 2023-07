Traffico Roma del 11-07-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione code persulla diramazioneSud in entrata raccordo e su quest’ultimo fila in carreggiata interna tra la diramazionesud della via Appia carreggiata esterna altre file a tratti tra il bivio per la 24L’Aquila e la Tiburtina sul tratto Urbano della A24 altre code tra Tor Cervara e la tangenziale est verso centro sulla tangenziale iniziano le code all’altezza della Salaria verso il Foro Italico e tra piazzale labicano e via Nole verso San Giovanni incolonnamenti poi a tratti sulla Pontina da Pomezia Castelno Verso il raccordo ecodays via del Mare all’altezza di via di Aciliain progressivo aumento in città chiusa per lavori da oggi la carreggiata laterale della Nomentana tra via ...