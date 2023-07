Tour de France | Bilbao vince oggi decima tappa | la classifica

(Di martedì 11 luglio 2023) (Adnkronos) – Ladelde, la Vulcania-Issoire di 168 km disegnata per scalatori e attaccanti con 5 Gpm di cui 4 di terza categoria, va a Pellodella Bahrain Victorious, che si mette alle spalle in volata Georg Zimmermann del team Intermarché. Terzo posto a Ben O'Connor della Ag2R. Jonas Vingegaard della Jumbo Visma resta in maglia gialla. Distacco immutato per il diretto inseguitore e altro grande favorito dell'edizione 2023 della Grande Boucle Tadej Pogacar (Uae Emirate) secondo a 17''. Terzo ancora Jay Hindley (Bora Hansgrohe). Balzo inper il vincitore di, che dall'undicesimo passa al quinto posto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

