Tour de France 2023 | Vingegaard | “Giornata bella | ma molto dura per il caldo”

(Di martedì 11 luglio 2023) La maglia gialla delde, Jonas, ha commentato la decima tappa della Grand Boucle che non ha regalato grandi scossoni di classifica: “Quella di oggi è stata una, mae complicata anche per colpa del. Per la nostra squadra è stata una buona tappa. Siamo completamente concentrati sulla maglia gialla, ladi riposo di lunedì è stata fondamentale per compattare tutti. Van Aert sarà ancora con noi”. SportFace.

Una volata imperiale ha consegna a Pello Bilbao la prima vittoria di tappa aldein carriera: ne aveva conquistate due al Giro, ma quella odierna è certamente la più importante per distacco, anche per il significato che può assumere con 33 primavere già sulle spalle.Pello Bilbao, spagnolo della Bahrain Victorious, vince la decima tappa delde, tra Vulcania e Issoire, per un totale di 167,5 chilometri. Bilbao prevale in volata sugli altri cinque fuggitivi, arrivando davanti al tedesco Georg Zimmermann dell'Intermarché - ...Il corridore basco ha vinto (dedicando la vittoria al compagno di squadra morto al Giro di Svizzera) e ora è quinto in classifica generale Nei primi chilometri della decima tappa delde, ...

LIVE Tour, 10ª tappa, Vulcania-Issoire: vince in volata Bilbao La Gazzetta dello Sport

La volata dello spagnolo di Bahrain Victorious che parte alle spalle del tedesco dell'Intermarché-Circus-Wanty ma lo supera negli ultimi metri ...ISSOIRE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Pello Bilbao ha vinto la decima tappa del Tour de France 2023, ovvero la Vulcania-Issoire, di 167,5 chilometri. Lo spagnolo del team Bahrain Victorious si è imposto nel ...