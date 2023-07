Tour de France 2023 | undicesima tappa Clermont Ferrand – Moulins | data | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 11 luglio 2023) Mercoledì 12 luglio va in scena l’delde, ladi 179,8 chilometri. La frazione dovrebbe sorridere ai velocisti, visto che sono presenti solamente 3 GPM di quarta categoria, ma nella prima parte di. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIADE: IL CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY, TV E– Il gruppo prenderà il via alle ore 13:25 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo dei corridori sul traguardo è stato programmato ...