Tour de France 2023 | Thomas Pidcock | “Sto crescendo di giorno in giorno | non conosco i miei limiti”

(Di martedì 11 luglio 2023)per la prima volta in carriera sta provando a fare classifica generale in una grande corsa a tappe. Il corridore della Ineos Grenadiers è settimo nella generale dopo un’ottima tappa sul Puy De Dome, nella quale ha mostrato di poter tenere un ottimo ritmo anche sulle grandi salite. Queste le sue impressioni: “Mi sto divertendo, soprattutto perché sto un po’ meglio. Sto migliorando e sono più vicino ai primi. È motivante, mi sto godendo la sfida. La pazienza e la concentrazione richieste nelle tre settimane, correndo per la classifica generale, non sono proprio nelle mie caratteristiche. Ripensandoci, è la prima volta che tra i professionisti corro per la classifica generale in una vera e propria corsa a tappe. Quindi è tutto nuovo”. “Il primonon è stato come speravo, ma in generale è andata ...