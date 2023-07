Tour de France 2023 | Pogacar | “La tappa di oggi è stata più dura di quanto mi aspettassi”

(Di martedì 11 luglio 2023) Il corridore della UAE Emirates, Tadej, al termine della decimadelde, ha raccontato le proprie sensazioni: “La corsa dipiùdimi, questo è sicuramente merito dei corridori che hanno provato in ogni modo ad andare in fuga. Ad un certo punto Vingegaard è rimasto isolato ma era difficile metterlo in difficoltà. Abbiamo solo provato a rendere la corsa più“. SportFace.

Una volata imperiale ha consegna a Pello Bilbao la prima vittoria di tappa aldein carriera: ne aveva conquistate due al Giro, ma quella odierna è certamente la più importante per distacco, anche per il significato che può assumere con 33 primavere già sulle spalle.Vingegaard rimane maglia gialla La decima tappa delde, la Vulcania - Issoire di 168 km disegnata per scalatori e attaccanti con 5 Gpm di cui 4 di terza categoria, va a Pello Bilbao della Bahrain Victorious, che si mette alle spalle in ...Pello Bilbao, spagnolo della Bahrain Victorious, vince la decima tappa delde, tra Vulcania e Issoire, per un totale di 167,5 chilometri. Bilbao prevale in volata sugli altri cinque fuggitivi, arrivando davanti al tedesco Georg Zimmermann dell'Intermarché - ...

La volata dello spagnolo di Bahrain Victorious che parte alle spalle del tedesco dell'Intermarché-Circus-Wanty ma lo supera negli ultimi metri ...ISSOIRE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Pello Bilbao ha vinto la decima tappa del Tour de France 2023, ovvero la Vulcania-Issoire, di 167,5 chilometri.