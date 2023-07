Tour de France 2023 | Pello fa il pieno in onore di Gino

Leggi su tpi

(Di martedì 11 luglio 2023) Lo spagnoloBilbao (Bahrain Victorious) ha vinto la decima tappa del 110°de, corsa tutta in terra d’Alvernia lungo i 168 chilometri di continui saliscendi da Vulcania a Issoire. Il corridore basco, che con l’inserimento nella fuga odierna è anche risalito al quinto posto in classifica generale a 4’34 dalla maglia gialla, ha preceduto in volata il tedesco Georg Zimmerman (Intermarchè Circus Wanty) e l’australiano Ben O’Connor (AG2R Citroen). La classifica generale è rimasta invariata nelle tre posizioni di vertice con il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) che ha mantenuto la maglia gialla con un distacco di 17? sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). In terza posizione si conferma il vincitore del Giro d’Italia 2022, l’australiano Jai Hindley (Bora Hansgrohe), a 2’40”. La tappa odierna è stata ...