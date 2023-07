Tour de France 2023 | giornata scoppiettante | arriva la fuga Vince Pello Bilbao

(Di martedì 11 luglio 2023) Riparte a tutta ildedopo il primo giorno di riposo. Decima tappa: da Vulcania a Issoire,lae si impone alla grande. Prima vittoria alla Grande Boucle per l’iberico della Bahrain-Victorious. Resta leader della classifica generale Jonas Vingegaard. Inizio di tappacon scatti e controscatti che hanno completamente distrutto il plotone. In un certo momento si sono anche mossi i big, con Vingegaard e Pogacar davanti. A 110 chilometri dall’arrivo si è formata lagiusta: davanti Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step),(Bahrain – Victorious), Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), Georg Zimmermann ...

