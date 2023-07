Tour de France 2023 | dodicesima tappa Roanne – Belleville-en-Beaujolais | percorso e altimetria

(Di martedì 11 luglio 2023) Ladeldeè un’interessante frazione collinare da non sottovalutare per gli uomini di classifica. I 168.8 chilometri che portano al gruppo daa Bellevile-en-sono infatti pieni di varie salite e strappi, con 5 GPM disseminati lungo il, tutti di seconda o terza categoria. La frazione potrebbe essere terreno di caccia per i fuggitivi oppure avere un finale in cui a giocarsela saranno gli uomini da classiche, se le squadre riusciranno a tenere chiusa la corsa. Nella prima parte diverranno affrontati la Côte de Thizy-les-Bourges (4,3 km al 5,6%) e il Col des Ecorbans (2,1 km al 6,9%), seguiti da un tratto di discesa e pianura che porterà il gruppo a 60 chilometri dal ...

Passato il giorno di riposo, ildeè ripartito oggi a spron battuto. La decima tappa, da Vulcania a Issoire, prometteva una giornata ideale per una fuga da lontano e, come spesso accade in queste situazioni, la corsa è ...Bilbao ha dedicato il successo al compagno di squadra tragicamente scomparso Dopo aver tagliato il traguardo per primo al termine della 10a tappa delde, Pello Bilbao ha dedicato il successo a Gino M der, compagno di squadra nella Bahrein tragicamente scomparso durante ilde ...L'undicesima tappa delde2023 è in programma domani, mercoledì 12 luglio. Partenza da Clermont - Ferrand, arrivo a Moulins dopo 179,8 km. La prima metà della frazione è vivacizzata dalla Côte de Chaptuzat - ...

“È incredibile che ci supporti. Anche solo condividere la squadra con lui è già tanto, e che dica queste parole, che si metta al tuo servizio, mi lascia senza parole. Questo la dice lunga sulla person ...Nemmeno oggi Tadej Pogacar se l'è presa comoda. Il leader della UAE Team Emirates ha provato anche in questa decima tappa del Tour de France con arrivo ad Issoire a mettere un po' di pepe alla contesa ...