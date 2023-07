Tour de France 2023 | David Gaudu punta ancora al podio | “Andremo più all’attacco”

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023) Due corse in una alde. Da una parte Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard che si giocano la maglia gialla ed il successo finale a Parigi, dall’altra invece… tutti gli altri esseri umani, che provano a giocarsi un posticino sul. Al momento ad esporsi come maggiori candidati sono Jai Hindley della Bora-Hansgrohe ed il giovane Carlos Rodriguez della Ineos-Grenadiers, con buona pace di. La grande speranzase della Groupama-FDJ è stata una delle grandi delusioni della prima settimana di Grande Boucle. Sia a Cauterets-Cambasque che sul Puy De Domenon è riuscito a tenere le ruote dei migliori in salita, accumulando un ritardo già discretamente importante. Al momento è difatti ottavo, a 6’01” dalla maglia gialla di Vingegaard e ...