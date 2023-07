Tour 2023 | Bilbao vince la decima tappa Ma Vingegaard resta in giallo

(Di martedì 11 luglio 2023) E' successo di tutto sin dall'inizio, con diversi uomini di classifica che hanno fatto fatica nei primi 40 km di corsa. Alla fine ha avuto la meglio Pello: lo spagnolo è riuscito prima a ricucire lo strappo creato nel finale da Krists Neilands (Israel - Premier Tech) per poi battere Georg Zimmermann (Intermarché - Circus - Wanty) e Ben O'Connor (AG2R Citroen Team) in uno sprint ridotto

L'undicesima tappa delde Franceè in programma domani, mercoledì 12 luglio. Partenza da Clermont - Ferrand, arrivo a Moulins dopo 179,8 km. La prima metà della frazione è vivacizzata dalla Côte de Chaptuzat - ...Va allo spagnolo Pello Bilbao, del team Bahrain - Victorious, la vittoria della 10ª tappa delde France, nbsp;da Vulcania a Issoire. Sul traguardo, la dedica del corridore a nbsp;Gino Mader, suo ex compagno scomparso in un incidente al Giro di Svizzera. Guarda il video con gli ...ISSOIRE " La Montagne , il giornale più letto nella zona di Clermont Ferrand, apriva con un titolo scottante: "Un soleil de plomb". Sulla porta della mairie di Saint Martin de Plains un avviso ...

Nemmeno oggi Tadej Pogacar se l'è presa comoda. Il leader della UAE Team Emirates ha provato anche in questa decima tappa del Tour de France con arrivo ad Issoire a mettere un po' di pepe alla contesa ...Una tappa ad altissima intensità al Tour de France 2023: dopo il giorno di riposo, i corridori si sono dati grandissima battaglia soprattutto nella prima parte della decima frazione, con Tadej Pogacar ...