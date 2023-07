Tottenham | ufficiale l’arrivo di Solomon

(Di martedì 11 luglio 2023) Ilha ufficializzatodi Manor, centrocampista israeliano dello Shakhtar Donetsk Manorè ufficialmente un nuovo calciatore del. Ecco il comunicato. COMUNICATO – Siamo lieti di annunciare la firma di Manor. Il nazionale israeliano ha concordato un accordo con il Club che durerà fino al 2028, soggetto a nulla osta internazionale e permesso di lavoro. Manor, 23 anni, ha trascorso i suoi primi anni nella squadra locale del Maccabi Petah Tikva, dove ha fatto il suo debutto professionale a 17 anni nel novembre 2016. Ha segnato otto gol in 73 presenze con la squadra israeliana, guadagnandosi il passaggio al La squadra ucraina dello Shakhtar Donetsk a gennaio 2019. Operando principalmente come ala sinistra ...

Il centrocampista israeliano arriva da svincolato, ha firmato un quinquennale. LONDRA (INGHILTERRA) - Manor Solomon è ufficialmente un giocatore del. Il centrocampista israeliano, 23enne, arriva da svincolato e ha firmato un contratto quinquennale. Fino a giugno era di proprietà dello Shakhtar Donetsk e nell'ultima stagione aveva giocato ...Commenta per primo Manor Solomon è un nuovo giocatore del: gli Spurs annunciano l'ingaggio del talento israeliano, che firma un contratto fino al 2028.... pronta una nuova offerta da 80 milioni di euro per il. 9.30 - Il Torino ci riprova per ... SABATO 8 LUGLIO 22.20 -il passaggio dell'ala olandese Noa Lang dal Bruges al PSV Eindhoven.

Tottenham, UFFICIALE: ecco Solomon | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il centrocampista israeliano arriva da svincolato, ha firmato un quinquennale.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Manor Solomon è ufficialmente ...Tutti cercano di capire quale sarà la prossima squadra di Antonio Conte: dall'Inghilterra arriva una notizia bomba sul tecnico.