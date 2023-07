Tornano i vitalizi maggiorati | il popolo si ribelli | subito un referendum

Che beffa, tornano i vitalizi politici: il popolo si ribelli con un ... Affaritaliani.it

Vengono ripristinati i vitalizi per gli ex senatori: 500 euro in più al mese e pensioni d'oro in arrivo. Ma chi paga siamo sempre noi cittadini ...Il ripristino dei vitalizi degli ex Senatori è arrivato sui social, in una serie di condivisioni tipiche del social Italiano ...