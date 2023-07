Torna ' Il Buono che meriti' Sostegno ai lavoratori del commercio e dei servizi

(Di martedì 11 luglio 2023) Per il terzo anno consecutivo l'Ente Bilaterale del terziario toscano, propone questo tipo di contributo che può arrivare fino a un tetto massimo di 500 euro per ...

Per il terzo anno consecutivo l'Ente Bilaterale del terziario toscano, propone questo tipo di contributo che può arrivare fino a un tetto massimo di 500 euro per ...Poco da aggiungere sul comunquetablet CHUWI da 10,3 Pollici , praticamente ora regalato. - 8%... win 11 pro, office pro 2021, mouse wireless, pronto all'uso 5 89,00 Compra orain super ...Alcarazinsidioso nel quinto gioco, Berrettini non cede; Carlos fa le prove di forza nel ... Il 6 - 3 pare dire tutto, invece alla lunga non è rivelatore di nulla di. Eubanks non sbaglia ...

Torna "Il Buono che meriti" Sostegno ai lavoratori del commercio e ... LA NAZIONE

Una volante della Questura è intervenuta in via Tornabuoni a Firenze dove un sessantenne è stato scippato della collana d'oro da un giovane magrebino. Nessuna conseguenza fisica, ma tanta paura per l' ...Ieri sera, intorno alle 21:30, una volante della questura è intervenuta in via Tornabuoni, dove poco prima un 60enne fiorentino era stato scippato della collana d'oro. Secondo quanto ricostruito, l'uo ...