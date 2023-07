Torino | Cairo | «Fenomeno Arabia Saudita? Sono immissioni di denaro fresco che servono all’Italia»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 luglio 2023) Urbano, presidente del, ha parlato in conferenza stampa in occasione dei palinsesti di La7 per la prossima stagione Urbano, presidente del, ha parlato in conferenza stampa in occasione dei palinsesti di La7 per la prossima stagione. PAROLE – «Chi investe nel calcio, quindi chi è portatore di investimenti, anche a livelli veramente stratosferici, inietta nel calcio risorse che posessere poi investite per sviluppare il prodotto nel proprio paese. Se c’è un giocatore che da una squadra va ine l’paga cifre importanti per acquistarlo, questicapitali che entrano, per esempio in Italia, e posessere investiti. È chiaro che ci ...