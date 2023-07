Tonnellata di droga nei bins della frutta

(Di martedì 11 luglio 2023) Oltre una . La logistica dell’ortoper importaredall’estero. Arrestati sette persone . Oggi i carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. Ad emettere il provvedimento il GIP del Tribunale di Napoli, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia. Destinatarimisura sette indagati, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa, sviluppata per tutto il 2019. Tale attività ha permesso di documentare l’esistenza di un’organizzazione capace di sre la logistica del settore ortofrutticolo per importare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dalla penisola iberica. ...

I contenitori provenivano dalla penisola ...... nel caso, bisogna assumerne unae finire in uno stato comatoso che è tipico dei vecchi ...del Corriere non compare giustamente la cocaina (che non è sintetica) anche se è l'unicache ...Sequestrato anche patrimonio che sarebbe stato realizzato attraverso la commercializzazione di ingenti quantità di stupefacente, tra cui circa 1diin un mese. ...

Tonnellate di droga dalla Spagna a Napoli nascoste nei cassoni di frutta e ortaggi destinati ai mercati ortofrutticoli Corriere della Sera

Sfruttavano la filiera del settore ortofrutticolo campano per far arrivare dalla Spagna tonnellate di droga che era nascosta nei cassoni di frutta e verdura trasportate dai Tir che… Leggi ...I Carabinieri del locale Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzion ...