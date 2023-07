(Di martedì 11 luglio 2023) L'ultima immagine che popola i suoi ricordi è quella della sua coinquilina che non l'ha lasciata neanche un minuto da sola., ladi, ha raccontato su Twitter...

La sorella diha parlato di cosa le successe in un locale dopo aver bevuto un ...A nulla serve armarsi di k - way col cappuccio: il bambino troverà sempre un centimetro di pelle da colpire! Tra i tanti commenti divertiti al post spiccano quello di("Mi sento male") ...Nonna sì ma anche showgirl. Michelle Hunziker negli ultimi tempi si sta dedicando molto al nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti enato il 30 marzo scorso. Mamma al cubo si fa chiamare la showgirl, che a 46 anni è una nonna giovane, presente e molto ironica. Tanto da trasformare il momento del cambio pannolino in ...

Tommaso Zorzi, la sorella Gaia: «Sono stata drogata in discoteca, sono finita in ospedale e non ricordo nulla» leggo.it

Per la prima volta Gaia Zorzi ha rivelato un retroscena inedito e drammatico della sua vita privata attraverso i social.Gaia Zorzi è la sorella minore dell’ex vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi e in queste ore, attraverso i social, ha raccontato per la prima volta un’esperienza drammatica e scioccante che le è capitata ...