Tom Holland era ossessionato dall' alcol prima di disintossicarsi | Mi facevo davvero paura

(Di martedì 11 luglio 2023) Tomha rivelato di essersi accorto di aver sviluppato una vera e propria ossessione nei confronti dell'di. Tomè tornato a parlare dei suoi demoni rivelando di essere "sicuramente stato dipendente" in passato: l'attore se n'è accorto quando ha cercato di smettere di bere per un mese. "Tutto ciò a cui riuscivo a pensare era di bere. Era l'unico pensiero nella mia testa", ha ricordatodurante un episodio del podcast "On Purpose" di Jay Shetty. Inizialmente, Tom aveva abbracciato l'idea del "dry January", ovvero una tendenza molto popolare in cui le persone si impegnano a non bereper un mese dopo un periodo festivo di abbondante consumo diici. ...

Tom Holland, la confessione di Spiderman Adnkronos

Tom Holland ha rivelato di essersi accorto di aver sviluppato una vera e propria ossessione nei confronti dell'alcol prima di disintossicarsi.