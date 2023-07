Tom Cruise sfoggia a New York uno tra gli orologi più belli in circolazione e costa meno di 10 000 euro

Leggi su gqitalia

(Di martedì 11 luglio 2023) Lo scorso fine settimana Tom, dopo un breve viaggio a Seoul e poi in Australia per promuovere il nuovo capitolo di Mission: Impossible, è tornato negli Stati Uniti. L'attore 61enne, maniaco del lavoro, si è accontentato di una breve pausa domenicale per svagarsi un po' nell'Upper East Side mentre scattava foto, autografi e selfie. Vestito in modo elegante e disinvolto, una camicia celeste, jeans in denim grezzo, un paio di Rangers neri e occhiali da sole, Tomha indossato al polso un magnificoo, unssimo esemplare. L'attore ha scelto uno dei modelli che indossa più spesso nelle ultime settimane: un Cartier Santos. Si tratta di un segnatempo classico del marchio francese, di fatto un autentico must. Il Cartier Santos è stato creato nel 1904 su richiesta del pilota di linea brasiliano Alberto ...