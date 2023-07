TikToker si disintossica dai social grazie al suo iPhone | quello che scopre è assurdo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 11 luglio 2023) Unaha trovato il modo dirsi dai: per la sua testimonianzache serve è solo unNonostante i cellulari abbiano migliorato per alcuni aspetti la nostra qualità della vita, permettendoci di metterci in contatto con chiunque in qualsiasi parte del mondo o di inventarci nuovi lavori super redditizi (comeda influencer), ci sono degli studi che dimostrano come stare al telefono per troppe ore abbia anche degli effetti deleteri per la salute mentale degli individui, soprattutto per quanto concerne l'eccessivo scorrimento di alcune app, generalmente i. Una donna ha notato come stesse di continuo sui propri canalia scorrere video su video, così ha deciso di fare qualcosa e trovare una soluzione ...