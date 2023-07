Ti presento Sofia | le location del film

Martedì 11 luglio 2023 in prima serata su Canale 5 il film " Ti", remake di una commedia argentina, diretto da Guido Chiesa con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà ...Su Canale 5 dalle 21.36 Ti. Un papa' devoto si innamora di una donna che detesta i bambin. Su Rete 4 dalle 21.30 Melissa, madre single ed eccellente investigatrice, ha un nuovo ...Martedì 11 Luglio su Canale 5 alle 21.20 va in onda una divertente commedia degli equivoci che ha per protagonisti Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti : Ti. Diretta da Guido Chiesa nel 2018, la pellicola è leggera ma non banale, simpatica ma non priva di spunti di riflessione e persino pervasa da una vena malinconica decisamente inusuale ...

Ti presento Sofia, il film con Fabio De Luigi stasera in tv: trama e cast Today.it

SERGIO RIZZO - Il "Meeting regionale delle vacanze" di Fossano si è svolto in orario preserale, presentando una serie di gare organizzate dall'Atletica Fossano '75. I portacolori dell'Atletica Mondovì ..."Sofia": un graphic novel poliziesco dalle forti tinte dark su uno sfondo di politici corrotti, vendette e sette segrete.