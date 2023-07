Ti presento Sofia film stasera in tv 11 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

(Di martedì 11 luglio 2023) Tiè ilin tv martedì 112023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Tiin tv:e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2018 REGIA: Guido Chiesa: Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Daniele de Martino, Bob Messini DURATA: 98 Minuti Tiin tv: ...

Tiè il film con Fabio De Luigi in onda stasera , 11 luglio, su Canale 5 in prima serata subito dopo Paperissima Sprint. La pellicola diretta da Guido Chiesa e stata scritta da Giovanni ...Martedì 11 luglio 2023 in prima serata su Canale 5 il film " Ti", remake di una commedia argentina, diretto da Guido Chiesa con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà ...Su Canale 5 dalle 21.36 Ti. Un papa' devoto si innamora di una donna che detesta i bambin. Su Rete 4 dalle 21.30 Melissa, madre single ed eccellente investigatrice, ha un nuovo ...

Ti presento Sofia, il film con Fabio De Luigi stasera in tv: trama e cast Today.it

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda Ti presento Sofia: trama, curiosità e cast del film con Fabio De Luigi."Sofia": un graphic novel poliziesco dalle forti tinte dark su uno sfondo di politici corrotti, vendette e sette segrete.