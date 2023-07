Threads di Zuckerberg raggiunge i 100 milioni di utenti | quali sono i vantaggi per Chancer?

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 11 luglio 2023), il rivale di Twitter, ha raggiunto più di 100dipochi giorni dopo il suo lancio.è un’app per i mercati predittivi costruita sulla blockchain e che cerca di sconvolgere il mercato delle scommesse. La prevendita di $sta guadagnando slancio al rialzo grazie all’esuberanza degli investitori sul potenziale del progetto. La prevendita dista prendendo nuovo slancio, con oltre 67di token venduti e quasi $ 680.000 raccolti finora. Ciò è stato possibile poiché la comunità degli investitori ha intuito il potenziale impatto di questa piattaforma di mercati predittivi, basata su blockchain nel settore delle scommesse globale. Il progetto sta suscitando interesse, nonostante il momento, in cui è in atto un’epica battaglia ...