This is Wonderland Roma 2023 | biglietti | orari e info

(Di martedì 11 luglio 2023) Fino al 17 Settembreisilluminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur con un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Per tutta l’estate, il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19.00 alle 2.00 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta Alice nel paese delle Meraviglie. Inis, la millenaria arte delle lanterne cinesi si rivela nelle atmosfere sognanti e incantate di uno dei più bei classici della letteratura, LEGGI ANCHE: — Oggi a, gli eventi dell’estatena da non perdere stasera>> Una rilettura del tutto nuova, quella diis ...

Gli altri sono in calendario il 3 agosto (Associazione Arcobaleno), l'8 (Associazione... Shareon WhatsAppCi sono la Regina di Cuori, lo Stregatto e il Brucaliffo. Ma anche il Cappellaio Matto, il Coniglio Bianco e la Lepre Marzolina. Uno show di musica e luci che ripropone una delle favole più conosciute ...... Colla Zio con Rockabilly Carter , Federico Dragogna con Dove nascere , Claudio Orfei con My, Brando Madonia con Le conseguenze della notte . Instagram contentcontent can also be ...

This is Wonderland, viaggio nel mondo della fantasia RaiNews

There’s a three-storey adult soft play centre with arcade games and a fully licensed bar serving up drinks, including alcoholic slushies. I’m not exaggerating when I say, I need to go here immediately ...Hallmark Channel enthusiasts can embark on a floating winter wonderland to the Bahamas alongside their favorite actors ...