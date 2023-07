The Undertaker | l' ex campione di wrestling con un' occhiataccia ' salva' la moglie dallo squalo

(Di martedì 11 luglio 2023) Ha fatto innamorare generazioni e generazioni a uno degli sport più spettacolari al mondo. ' The' è una vera e propria leggenda del, diventato celebre per il suo ingresso ...

Ha fatto innamorare generazioni e generazioni a uno degli sport più spettacolari al mondo. '' è una vera e propria leggenda del Wrestling , diventato celebre per il suo ingresso trionfale sul ring , uscendo da una bara. Sono anni che impaurisce gli avversari, ma adesso si è ...Hanno commentato tre WrestleMania dal vivo dagli States e raccontato le gesta di campioni come John Cena, Eddie Guerrero,Rock, Roman Reigns, Rey Mysterio e mille altri Si ...... grazie alle telecronache di Dan Peterson , Hulk Hogan era il vero re della "lega", la WWE, e se la vedeva con rivali come AndréGiant oUltimate Warrior. Ora però sconta il ...

Undertaker incontra uno squalo Tuttowrestling

Ha fatto innamorare generazioni e generazioni a uno degli sport più spettacolari al mondo. "The Undertaker" è una vera e propria leggenda del Wrestling, diventato ...In un video pubblicato sui social dalla moglie Michelle McCool-Calaway, possiamo vedere Undertaker intervenire per scacciare uno squalo ...