Terra amara | anticipazioni | Demir perde la testa Gaffur nei guai

(Di martedì 11 luglio 2023)Yamanrà ancora lanel corso dei prossimi episodi di. Stando agli spoiler della soap opera di Canale 5, infatti, il marito di Zuleyha si scaglierà contro. Tutto partirà quando Ali Rahmet sarà stanco del comportamento altezzoso di Behice e, dopo l'ennesimo scontro tra la donna e la domestica Nazire, la caccerà dalla sua tenuta. Il padrino di Yilmaz, però, assicurerà un tetto sullaalla zia di Mujgan e le darà la possibilità di vivere in una casa di sua proprietà destinata ai lavoratori, quindi priva di comodità. Behice non potrà sopportare di vivere in quelle condizioni e si lamenterà continuamente con la nipote. Quest'ultima, per aiutare la zia, deciderà di sfrattare Gulten e Cetin che, dopo il loro matrimonio, si ...

Infatti tramite la pagina ufficiale social della soap apprendiamo cheandrà in onda in prima serata a partire dal mese di settembre. La pagina ha pubblicato un avviso di Publitalia80, che ...Nuovo appuntamento oggi martedì 11 luglio 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Fekeli si imbatte in Fikret, figlio di suo fratello Musa, che era andato via da Cukurova a quattro anni. Fekeli insiste perché il nipote si stabilisca a casa sua. ...Alle 19.30 sempre presso Piazzale Collenuccio ci spingeremo ai confini della, con Antonella ... Alle 22 saranno protagonisti Simone Cristicchi enel Concerto mistico per Battiato "...

Terra amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 9 al 14 luglio La Gazzetta dello Sport

Terra Amara in prima serata la domenica dal 10 settembre 2023: la soap opera turca sbarca nel prime time di Canale 5 a partire dall'autunno.Mediaset promuove la soap turca in prima serata: quali sono le date previste Da ormai circa un anno la soap turca non accenna a placare il suo incredibile ...