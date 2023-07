Ternana | UFFICIALE la risoluzione consensuale con Andreazzoli

(Di martedì 11 luglio 2023) Laha deciso di risolvere consensualmente il contratto in essere del tecnico Aurelio. Il comunicato Laha deciso di risolvere consensualmente il contratto in essere del tecnico Aurelio. Il comunicato COMUNICATO – LaCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo per ladel contratto in essere con il signor Aurelio, in qualità di responsabile tecnico della prima squadra. All’allenatore toscano la società rossoverde augura le migliori fortune umane e professionali.

Commenta per primo In Serie B laè ancora alla ricerca di un nuovo allenatore . Salutati Cristiano Lucarelli e Aurelio ... seppur in forma non. L'arrivo dell'ex presidente della ...Durante la serata verrà presentato il nuovo palloneKombat Ball 2024 , disegnato anche ... Bari, Cittadella, Como, Cittadella, Cosenza, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Sudtirol,e ......dell'affare. Il futuro di Amrabat è ancora tutto da decidere: dal Barcellona all'Arabia le piste rimangono tutte aperte. Daniele De Rossi avrebbe declinato l'offerta dellaper ...

Ternana UFFICIALE, Luca Ghiringhelli al Sudtirol: la formula Calcio Ternano

Ternana Calcio, ufficiale la risoluzione consensuale del contratto con mister Andreazzoli - picenotime.it - IT ...Salta la prima panchina in Serie B. La Ternana Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale.