Teotino | “Pulisic giocatore di talento | ha dato il meglio a sinistra”

Teotino: "Pulisic ha dato il meglio partendo da sinistra, nella posizione di Leao" Milan News

L’attaccante statunitense infatti è atteso in Italia nei prossimi giorni per sottoporsi al classico Iter composto da visite mediche e firma sul contratto, per poi divenire ufficialmente un nuovo calci ...Gianfranco Teotino, ospite di Sky Sport, parla così di Christian Pulisic, ormai prossimo a vestire in modo ufficiale la maglia del Milan: “È un giocatore di talento, simbolo ...