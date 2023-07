Tennis | Sinner | ' Cercherò di godermi la semifinale di venerdì'

(Di martedì 11 luglio 2023) "Vuol dire molto per me, tanti sacrifici e tanto lavoro fatto sul campo. Tante ore passate in campo, in ogni partita cerco di giocare il mioe sono molto contento di questo risultato". Parola ...

Ma se Carlos Alcaraz a vent'anni è il numero uno più precoce della storia del, Jannickè il principale candidato a contendergli la scena per i prossimi anni. Il tennista altoatesino, 22 ...'In ogni partita cerco di giocare il mio, sono molto contento - ha aggiunto- Safiullin è un avversario difficile da affrontare, ci siamo trovati contro un anno fa in una partita di Atp ..., alla prima semifinale a Wimbledon, affronterà il vincente del quarto tra Novak Djokovic e ...La principessa del Galles era tra il pubblico nella seconda giornata di gare del Torneo didi ...

Ultim'ora su ticinonotizie.it LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner per la prima volta in carriera è in semifinale in un torneo del Grande Slam. Il 21enne altoatesino è approdato infatti fr ...Martedì a Wimbledon con Jannik Sinner protagonista: il ventunenne tennista originario di San Candido affronta oggi nei quarti di finale il russo Roman Safiullin, numero 92 al mondo. Il match è previst ...