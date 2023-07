Tennis | Shapovalov infortunato a Wimbledon | a rischio la partecipazione alla Coppa Davis contro l’Italia?

(Di martedì 11 luglio 2023) Una delle più grosse sorprese degli ottavi di finale del torneo maschile diè stato il ko di Denisil russo Roman Safiullin, che sarà quest’oggi l’avversario di Jannik Sinner. Ma il canadese, semifinalista due anni fa, non era al meglio delle proprie condizioni fisiche. Durante la conferenza stampa post partita,ha difatti annunciato di avere un problema ad un ginocchio da diverso tempo, su cui ha giocato sopra soltanto per amore di, convinto di poter fare più strada possibile. E difatti ha parlato di un periodo di tempo ‘lontano dal’, senza però quantificarlo in maniera precisa. Secondo Lorenzo Fares, voce di Super, Denisresterà fermo per diverso tempo e addirittura sarebbe a ...

Ora c'è la sfida contro il russo che ha sconfittonegli ottavi. Il match Sinner - ... di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande. Sinner - ...... n.92, battendo gente tosta (anche se non più giovanissima) come Bautista Agut e uno... dopo essersi espresso meglio come analista diChannel, che come tennista, smentisce se stesso e ...News Jannik Sinner Sarà Roman Safiullin l'avversario di Jannik Sinner ai quarti di finale di ... Corentin Moutet , Guido Pella e Denis. Safiullin ha espresso un discreto livello di ...

Wimbledon: primo quarto per Rublev, Safiullin supera un acciaccato Shapovalov Ubitennis

Wimbledon, Shapovalov svela l’infortunio dopo la sconfitta. Il canadese ha rivelato di soffrire da tempo a un problema alla gamba.Denis Shapovalov saluta Wimbledon dopo un amaro ottavo di finale perso contro il russo Safiullin, partita condizionata da un problema al ginocchio che costringerà il canadese a uno stop di almeno due ...