(Di martedì 11 luglio 2023) Si sognacon Jannik Sinner a Wimbledon. Quest’oggi il ragazzo altoatesino sfiderà il russo Roman Safiullin per accedere alla prima semifinaledella sua carriera, un risultato prestigiosissimo per lui che, fino a poco più di un anno fa, non avevavinto una partita sull’erba. Il numero 8 al mondo è al momento il leader di un movimento che non ha mai brillato così tanto negli ultimi cinquant’anni.però un ultimo, deciso passo. Quello che divide i grandi giocatori dai fenomeni, un successo di prestigio. Chetica maschile ha ottenuto soltanto tre volte, tutte al Roland Garros con Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, quest’ultima nel quasi preistorico 1976. Non parliamo dunque di un movimento avvezzo a grandi successi. Ma il potenziale c’è ...

Almeno in attesa di vederefarà nel cemento americano. Alcaraz, invece, vola ai quarti per la ... in ogni superficie, il nuovo fenomeno delmondiale. AGIParafrasando il detto, però, effettivamente l' erba del torneo dipiù famoso al mondo su ... d'accordo che la cura dei minimi dettagli è unasacra per gli inglesi e per un torneo di questo ...Grigor è un tennista eccellente e ho dovuto trovare il mio migliorper competere e lottare ... dimostra che noi giovani stiamo facendo bene, credo anche per lui sia una bella. Poter ...

Tennis, cosa può vincere l'Italia Coppa Davis obiettivo realistico, per gli Slam manca ancora qualcosa OA Sport

"Sono fiero di quel che ho fatto per mille motivi - le parole di Berrettini nel corso della conferenza stampa post match - , ovvio che a fine carriera guarderò a questo torneo come ad un quarto turno ...Onesta figura per la rappresentanza azzurra, con due ragazze agli ottavi e tre ragazzi che oggi disputeranno i sedicesimi ...